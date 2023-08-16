Названа дата возобновления работы консульства России в Молдавии

Российское консульство в Кишиневе возобновит работу после перерыва, вызванного сокращением дипломатического персонала, с 17 августа. Об этом говорится на сайте посольства РФ в Молдавии.

«Консульский отдел посольства России в Республике Молдова возобновляет прием граждан по всем консульским вопросам с 17 августа 2023 года», — говорится в сообщении.

В июле власти Молдавии приняли решение сократить численность персонала российского посольства. 14 августа стало известно, что 45 работников российского посольства вместе с членами семей вылетели из аэропорта Кишинева на борту Ту-214 специального летного отряда «Россия».

В МИД России предупредили Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов из республики. Как заявляли в министерстве, «этот недружественный шаг» молдавских властей, «несомненно, будет иметь последствия» для отношений между Москвой и Кишиневом.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что число оставшихся в республике российских дипломатов достаточно для обеспечения качественных услуг.

Ранее бывший молдавский президент Игорь Додон назвал стратегическую ошибку властей Молдавии.