В МИД РФ политику Санду сочли направленной на разрушение Молдавии

Политика президента Молдавии Майи Санду направлена на разрушение республики. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Те процессы, которые сейчас происходят в Молдавии, являются <…> придуманными Майей Санду и ее режимом», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, все, что делает Санду и ее так называемые соратники, — это разрушение Молдавии. Граждане страны это осознали и предпринимают попытки «этому сопротивляться», чтобы не позволит себя столкнуть в ту же черную дыру, куда попала Украина.

Официальный представитель МИД РФ назвала Санду человеком, которого привели к власти «западными руками, на западные деньги» для создания иллюзии «некой конфронтационности Молдавии с Россией». Захарова добавила, что «репрессивный маховик» в Молдавии уже набирает обороты.

15 августа Санду прокомментировала высылку из страны дипломатов России.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.