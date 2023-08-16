Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили о развязывании войны беспилотников против России со стороны ВСУ

Сенатор Бондарев заявил о войне беспилотников против России

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Член Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Киев активизировал попытки диверсионной и террористической деятельности на территории России, развязав тем самым войну беспилотников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Россия без паники и очень быстро научилась предотвращать, предупреждать и обезвреживать попытки проведения диверсионных и террористических атак. Но, как правило, никакого информационного ажиотажа вокруг таких новостей не происходит. Можно сказать, что позитивная новость в данном случае не приносит массовых обсуждений или просмотров в сети Интернет — это известная деформация информационного поля», — написал Бондарев.

Сенатор подчеркнул, что Россия «уверенно выигрывает войну беспилотников». Причем не только у украинского режима, но и у коллективного Запада, где разрабатываются передовые военные технологии, отметил политик.

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты в Калужской области тремя беспилотниками, которые были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

12 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что система противовоздушной обороны, которая работала в регионе всю ночь, сбила в Дзержинском районе беспилотный летательный аппарат.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что столичная система ПВО ликвидировала украинский беспилотник в районе Карамышевской набережной.

10 августа Минобороны РФ сообщало, что в Подмосковье, под Калугой и Севастополем были сбиты 13 украинских беспилотников.

Ранее в России создали микродрон-разведчик как у НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях