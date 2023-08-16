В Совфеде заявили о развязывании войны беспилотников против России со стороны ВСУ

Член Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Киев активизировал попытки диверсионной и террористической деятельности на территории России, развязав тем самым войну беспилотников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Россия без паники и очень быстро научилась предотвращать, предупреждать и обезвреживать попытки проведения диверсионных и террористических атак. Но, как правило, никакого информационного ажиотажа вокруг таких новостей не происходит. Можно сказать, что позитивная новость в данном случае не приносит массовых обсуждений или просмотров в сети Интернет — это известная деформация информационного поля», — написал Бондарев.

Сенатор подчеркнул, что Россия «уверенно выигрывает войну беспилотников». Причем не только у украинского режима, но и у коллективного Запада, где разрабатываются передовые военные технологии, отметил политик.

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты в Калужской области тремя беспилотниками, которые были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

12 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что система противовоздушной обороны, которая работала в регионе всю ночь, сбила в Дзержинском районе беспилотный летательный аппарат.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что столичная система ПВО ликвидировала украинский беспилотник в районе Карамышевской набережной.

10 августа Минобороны РФ сообщало, что в Подмосковье, под Калугой и Севастополем были сбиты 13 украинских беспилотников.

Ранее в России создали микродрон-разведчик как у НАТО.