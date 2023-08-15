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ВСУ теряют инженеров в попытках вернуть уничтоженную технику

NYT: ВСУ теряют инженеров на минных полях в попытках вернуть уничтоженную технику

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Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency via Getty Images

ВСУ теряют механиков и инженеров на минных полях, когда пытаются вернуть уничтоженную в ходе СВО западную технику. Такие данные приводит The New York Times.

Десятки транспортных средств были повреждены и уничтожены на минных полях и под артиллерийскими обстрелами, подобное развитие событие стало «тяжелым ударом» для Украины и заставило военное командование пересмотреть тактику, говорится в публикации.

«Механики отваживаются выходить на поле боя, перемещаясь по минным полям и под артиллерийским огнем, чтобы найти и отремонтировать сломанную или разбомбленную технику», — отмечает издание.

По словам одного из заместителей командира батальона, он лишился по меньшей мере шести механиков за последние месяцы.

Советник главы Министерства обороны Украины Юрий Сак заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены изменить тактику контрнаступления, из-за чего его сроки увеличиваются.

Советник указал, что никто не прогнозирует конкретные сроки операций в рамках контрнаступления. Он назвал ситуацию тяжелой.

Ранее на Западе раскрыли причину военных неудач Украины.

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