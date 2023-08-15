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Кандидат в президенты США заявил о слабости НАТО перед Россией

Кеннеди-младший: НАТО развалится, если вступит в противостояние с Россией

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший высказал мнение, что в случае военного противостояния НАТО с Россией Альянс не сможет одержать победу.

Политик назвал конфликт на Украине, в который втянуты все страны-члены НАТО, «размеренной монетой» в политических играх Соединенных Штатов.

«Если альянс вступит в военный конфликт с Россией, то он развалится. Не все страны НАТО готовы конфликтовать с Россией. Например, Греция. Никто не хочет противостоять России», – сказал Кеннеди-младший в интервью каналу GB News.

В интервью ведущему Такеру Карлсону Кеннеди-младший заявлял, что Вашингтон выделил по меньшей мере $5 млрд на финансирование событий на Майдане в Киеве в 2014 году.

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший — американский адвокат и радиоведущий, известный как экологический активист и деятель антипрививочного движения, сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди и племянник 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди (1961—1963).

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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