В Иране возбудили дело против экс-президента Роухани за валютные махинации

Официальный представитель Судебной власти Ирана Масуд Сетайеши заявил, что прокуратура по делам духовенства Ирана возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента страны Хасана Роухани из-за махинаций на финансовых рынках, сообщает Al-Jazeera.

Он отметил, что дело было возбуждено из-за валютных махинаций Роухани, а также вмешательства в работу фондового рынка Ирана.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) заявил, что решение властей США разблокировать активы Ирана в размере шести миллиардов долларов в рамках соглашения об обмене заключенными приведет к росту террористических операций на Ближнем Востоке и простимулирует амбиции Тегерана в части приобретения ядерного оружия.

Он подчеркнул, что хочет вернуть американцев на родину больше, чем кто-либо другой, а один из них представляет «особенно большую ценность». Но даже в этой ситуации необходимо смотреть на ситуацию трезво, отметил сенатор.

Маккол считает, что переданные Ирану средства могут послужить финансовой поддержкой для «проводимых Тегераном прокси-войн, террористических операций», а также «подпитают его стремление как можно скорее заполучить ядерное оружие».

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.