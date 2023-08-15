Глава МИД Нигера заявил, что мятежники не имеют права обвинять и судить президента страны

Министр иностранных дел дел Нигера Асуми Масуду заявил, что совершившие государственный переворот мятежники не имеют права выдвигать обвинения против президента страны Мохамеда Базума. Об этом глава МИД, находящийся за пределами Нигера, заявил в интервью телеканалу France24.

По мнению Масуду, у мятежников нет права проводить судебное преследование президента. Они совершили насильственные действия, и поэтому, считает министр, у них нет права кого-либо судить или же предъявлять кому-либо обвинения. Таким образом, заключил глава МИД, мятежники не обладают соответствующими юридическими полномочиями и не имеют никаких моральных прав.

Ранее сообщалось, что мятежники в Нигере заявили о готовности к переговорам с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

26 июля нигерского президента Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы государства прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.