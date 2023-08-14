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В США сочли, что военная интервенция в Нигер должна стать «последним средством»

Госдеп США назвал военную интервенцию в Нигер последним средством

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Depositphotos

Американские власти считают военную интервенцию в Нигер последним средством после всех предпринятых попыток дипломатического решения ситуации. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, которого цитирует ТАСС.

«ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки. — Прим. ред.) ясно заявило, что военная интервенция должна быть последним средством», — отметил Пател.

Он выразил согласие с этим, уточнив, что Вашингтон сосредоточен на достижении дипломатического решения. Представитель Госдепа подчеркнул, что США находятся в тесном контакте с ЭКОВАС и стремятся к мирному разрешению ситуации.

По данным газеты Le Figaro, в Нигере сейчас находятся около 1300 американских военных. Солдаты сосредоточены на базах в Ниамее и Агадесе в северной части страны. База в Агадесе имеет стратегическое значение для США, так как на ней находится взлетно-посадочная полоса для БПЛА и центр наблюдения за Северо-Западной Африкой.

Ранее политолог указал на ослабление позиции Франции в Африке.

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