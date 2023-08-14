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В США объяснили значение Одессы для России

Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что Одесса имеет большую значимость для России

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Depositphotos

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру, что Одесса исторически важна для России.

Он привел аналогию. Так, эксперт допустил, что Техас снова оказался под контролем Мексики.

«Представьте, с каким рвением большинство американцев захотят вернуть эту территорию обратно и обеспечить ее сохранность в составе Америки. То же самое в России», – сказал Джонсон.

Ранее Ларри Джонсон говорил, что Украина может лишиться Одессы из-за неспособности вооруженных сил страны продолжать военные действия в полном объеме.

До этого полковник США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинские войска начали применять новую тактику на поле боя против России, но она, по его мнению, может привести к тому, что Украина потеряет основные города, например, такой как Одесса.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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