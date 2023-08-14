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Политолог объяснил, почему Франция недовольна позицией США по Нигеру

Политолог Рар: ковбойская политика Вашингтона в Нигере пугает Францию

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Afolabi Sotunde/Reuters

Несмотря на то, что Франция надеется сохранить влияние в Африке, США хотят использовать регион в собственных интересах. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил германский политолог Александр Рар, комментируя известие о том, что позиция Вашингтона по ситуации в Нигере вызвала недовольство французской стороны. По мнению эксперта, Парижу придется отступить.

«У французов сложилось четкая установка — решением кризисных ситуаций в регионе должны заниматься именно они. <...> В то же время для США Африка — еще один инструмент для обеспечения мирового господства. Именно поэтому Вашингтон угрожает мятежникам в Нигере применением силы, если новое правительство не вернется на орбиту западного влияния», — сказал Рар.

Он добавил, что Париж пугает сложившаяся ситуация, поскольку, на сегодняшний день, он крайне слаб для того, чтобы играть заметную роль в борьбе за влияние в Африке.

По данным газеты Figaro, в Нигере сейчас находятся около 1 300 американских военных, сосредоточенных на базах в Ниамее и Агадесе на севере страны. База в Агадесе имеет стратегическое значение для США, так как на ней находится взлетно-посадочная полоса для беспилотных летательных аппаратов и центр наблюдения за Северо-Западной Африкой, в том числе, за Ливией.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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