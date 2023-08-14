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Молдавия вышла из еще одного соглашения СНГ

Молдавия вышла из соглашения о совместной комиссии по вопросам разоружения в СНГ

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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавия вышла из Соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения в СНГ (от 1992 года), назвав договор нефункциональным для страны. Об этом сообщает ТАСС.

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что республика не внедряла положение соглашения, поскольку в 1994 году ее парламент принял решение об исключении взаимодействия в военно-политической области в рамках СНГ, увидев в документе противоречие принципам суверенитета и независимости страны.

Подписавшие соглашение государства являются участниками как Договора об обычных вооруженных силах в Европе, так и Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, который имеет первостепенное значение, заявил Носатый.

До этого сообщалось, что председатель парламента Молдавии Игорь Гросу принял решение инициировать выход страны из межпарламентской ассамблеи СНГ.

С 2022 года Молдавия игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев выразил надежду, что Молдавия останется в составе содружества.

Ранее Молдавия решила сократить численность российского посольства в Кишиневе.

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