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Немецкий министр выступила за мирное урегулирование в Нигере

Министр ФРГ Шульце выступила за мирное урегулирование в Нигере

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Stringer/Reuters

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце выступила за мирное урегулирование ситуации в Нигере перед своей поездкой в государства Западной Африки. Об этом сообщает Neue Osnabruecker Zeitung.

«Протест против государственного переворота в Нигере не должен означать объявления войны. Есть много способов подойти к делу по-другому, например, чтобы в ближайшее время были проведены полноценные новые выборы или чтобы законный президент Базум больше не находился под стражей и не пострадал», — сказала глава министерства.

Она также отметила, что Экономическое сообщество стран Западной Африки и Африканский союз выступают за мирное урегулирование нигерского кризиса и подчеркнула, что дипломатические способы выйти из ситуации «безусловно возможны».

До этого сообщалось, что военный совет, который был создан мятежниками, собирается предъявить свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму обвинения в государственной измене.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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