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В Белоруссии заявили о «жестко натянутой» ситуации на границе с Польшей

Глава Брестской области Шулейко: ситуация на границе с Польшей жестко натянутая

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Depositphotos

На белорусско-польской границе складывается жестко натянутая ситуация, но нельзя сказать, что Польша собирается вот-вот напасть на Белоруссию. Об этом в беседе с телеканалом «Беларусь 1» заявил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

«Сегодня эскалация со стороны Польши на границе Беларуси… четко видна, она идет искусственная. Не сказать, что они собираются вот-вот напасть, но (стремятся) показать зубы, бряцают оружием… Просто жестко натянутая ситуация, не более того», — сказал Шулейко.

При этом губернатор Гродненской области Владимир Караник заявил телеканалу, что на белорусско-польской границе ситуация контролируемая. По его словам, в Белоруссии видят, что «ставки высоки». В Польше, как указал чиновник, это понимают. Там также понимают, у Белоруссии есть «потенциал адекватно реагировать на все вызовы», отметил он.

«К счастью, провокации больше в информационном поле», — продолжил Караник.

Он добавил, что поляки, которые имеют военную власть, понимают ответственность за необдуманные агрессивные действия.

До этого генеральное командование Вооруженных сил Польши сообщило о размещении снайперов на границе с соседней Белоруссией.

Ранее военный эксперт, старший лейтенант Народной милиции ДНР Александр Матюшин назвал скрытую причину переброски ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.

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