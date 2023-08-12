Бывший агент MI6 Крук эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что попытки Киева защитить свое воздушное пространство с помощью новых поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) от западных стран обречены на провал в связи с боязнью последних вступить в войну с Россией и ее технического превосходства.

«Бесполетной зоны над Украиной нет потому, что создать ее невозможно. Это втянет нас в войну», — сказал он.

Эксперт считает, что бесполетную зону над Украиной создать невозможно также и по той причине, что Россия обладает лучшими системами ПВО в мире.

До этого командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявлял, что советские истребители, которые находятся на вооружении страны, модернизировали для использования предоставляемого Западом вооружения, в том числе британских ракет Storm Shadow и американских противорадиолокационных ракет AGM HARM.

Ранее в США рассказали о действиях F-16 с долетевшим до бесполетной зоны Белого дома самолетом.