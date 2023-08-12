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В Совфеде рассказали, чем рискует Байден, продолжая помогать Украине

Сенатор Пушков заявил, что Байден играет с украинским огнем перед выборами

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент США Джо Байден рискует потерять свои предвыборные позиции из-за продолжения поддержки Украины, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что этот подход все больше отдаляет американского лидера и его Демократическую партию от нужд граждан США.

«Затраты на Украину вступают во все большее противоречие с внутренними американскими нуждами. Лесные пожары на Гавайях превратились часть этих райских островов в картину апокалипсиса. На восстановление после пожаров Гавайям нужно $12 млрд. Однако Байден просит конгресс выделить $12 млрд на Украину. Эта игра Байдена с украинским огнем рискует спалить предвыборные позиции Демократической партии. Ее политика и идеалы выглядят все более оторванными от нужд американцев», — написал Пушков.

США активизировали финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины с началом российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года. Вашингтон потратил на помощь Киеву миллиарды долларов, в апреле 2023 года объем только военной помощи достиг отметки в $35,4 млрд. При этом большинство американцев выступают против продолжения финансовой помощи Украине. Согласно августовскому опросу CNN, 51% граждан США убеждены, что страна уже оказала Киеву достаточную поддержку.

Ранее сообщалось, что большинству американцев больше нравится президент Украины Владимир Зеленский, чем Байден.

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