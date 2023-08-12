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Медведев прокомментировал заявление президента Польши о борьбе с РФ

Медведев отреагировал на слова президента Польши Дуды о противоборстве с Россией

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев саркастично прокомментировал в социальной сети X (в прошлом — Twitter) заявление польского президента Анджея Дуды о дешевом противоборстве с «российским империализмом» за счет Украины.

«В Киеве! Во что бы то ни стало, восхищайтесь своими <...> союзниками! Они просто животные», — высказался политик.

Это заявление он опубликовал на английском и украинском языках.

До этого Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что у России «достаточно сил, чтобы решить задачи специальной военной операции».

В июле Медведев отметил, что возможное размещение в Польше ядерного оружия может привести к его применению. В то же время замглавы Совбеза увидел в этом «положительную сторону». По его словам, «исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские».

Ранее Медведев прокомментировал очередную финансовую помощь США Украине.

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