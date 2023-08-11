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ООН обеспокоены условиями содержания президента Нигера

ООН: условия содержания президента Нигера Базума могут нарушать права человека

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что условия содержания под стражей удерживаемого в замке мятежниками президента Нигера Мохамеда Базума вызывают у него беспокойство и могут представлять из себя «бесчеловечное и унижающее достоинство обращение в нарушение международных прав человека». Об этом говорится на сайте организации.

«Я крайне обеспокоен быстрым ухудшением условий, в которых произвольно содержатся президент Нигерии Мохамед Базум, его жена и его сын. Полученные мной заслуживающие доверия сообщения указывают на то, что условия содержания под стражей могут представлять собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение в нарушение международных прав человека», — сказано в заявлении.

Тюрк также призвал мятежников обеспечить защиту прав президента и других удерживаемых лиц.

До этого дочь президента Нигера рассказала об условиях его содержания.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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