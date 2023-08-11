На Украине отправили в отставку руководителя Бюро экономической безопасности

Руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины снова уволили. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Несколько источников подтвердили: руководство БЭБ уволено», — написал он, не уточнив причину отставки.

Железняк напомнил, что врио главы службы назначили его заместителя Андрея Пащука.

Депутат обратил внимание, что это уже шестая смена руководства бюро за последние три года. До этого временно исполнял обязанности руководителя БЭБ Эдуард Федоров. Его назначили после увольнения директора ведомства Вадима Мельника, который занимал эту должность с августа 2021 года.

Федоров с 2021 по 2022 год был заместителем начальника отдела Киевской таможни, затем — врио начальника отдела указанного ведомства, а с 2022 по 2023 год возглавлял управление СБУ в Сумской области.

В апреле депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада со второго раза отправила в отставку главу Счетной палаты Украины Валерия Пацкана, который пытался провести аудит оборонной и правоохранительной сфер.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».