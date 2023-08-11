В Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что в настоящее время Молдавия напоминает Украину во времена «Оранжевой революции» или так называемого первого майдана. В комментарии Telegram-каналу «Незыгарь» он отметил, что западные государства пытаются настроить страну против России.

«Современная Молдавия — это Украина образца первого майдана: западная верхушка и кукловоды Запада пытаются навязать населению этой республики искусственную ненависть к России путем нагнетания истерии и применением технологий манипуляции. К счастью, в народе Молдавии все еще крепки братские узы с русским народом, и эти все дьявольские уловки особо не срабатывают», — пояснил Милонов.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее в России заявили о желании Запада сделать из Молдавии вторую Украину.