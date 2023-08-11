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Главы генштабов ЭКОВАС проведут встречу по Нигеру в Гане

RFI: главы генштабов ЭКОВАС проведут встречу по Нигеру в Гане 12 августа

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AP

Руководители генштабов вооруженных сил государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) намерены провести встречу в столице Ганы Аккре 12 августа с целью обсуждения дальнейшего плана действий по урегулированию ситуации в Нигере. Об этом сообщает RFI.

Отмечается, что на встрече будет продолжено обсуждение принятого на саммите объединения в Абудже плана.

До этого глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель потребовал немедленного освобождения президента Нигера Мохамеда Базума без дополнительных условий.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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