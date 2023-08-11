Новая Зеландия назвала Россию и Китай угрозами нацбезопасности

Новая Зеландия впервые в истории опубликовала список основных угроз государству, указав в нем действия России, Китая и Ирана. Об этом говорится в отчете главного разведывательного управления страны (NZSIS).

«Лишь небольшое число стран осуществляет вмешательство<…>. К таким относятся Китайская Народная Республика (КНР), Исламская Республика Иран и Россия», — уточнили в документе.

По данным службы разведки, наибольшую опасность несет Китай. Действия России сочли направленными не строго против Новой Зеландии. В отчете отметили, что информационные компании России якобы распространяют дезинформацию.

Иран в документе определили как страну, которая становится все более агрессивной.

По мнению постпреда России при АСЕАН Евгения Загайнова, есть несколько государств, которые могут поспособствовать продвижению Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В их числе Австралия и Новая Зеландия.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.