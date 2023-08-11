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В конгрессе предложили Байдену отказаться от финансирования конфликта на Украине

Конгрессмен Госар: Байден должен прекратить финансировать конфликт на Украине

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Jonathan Ernst/Reuters

Конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар заявил, что президент США Джо Байден должен сделать приоритетом разрешение проблем своей страны, в том числе неурегулированную ситуацию на границе с Мексикой, а не тратить бюджетные средства на украинский конфликт, передает РИА Новости.

«Вместо того чтобы тратить хотя бы лишний грош на опосредованную войну на Украине и убивать еще больше людей, было бы гораздо стоящим усилием поставить проблемы Америки на первое место, выделив нашей стране ресурсы для обеспечения безопасности южной границы, через которую вторгаются 7 миллионов нарушителей», — сказал политик.

Среди прочих проблем, которые необходимо решить главе Белого дома, Госар назвал разгул насильственной преступности и распространение наркотиков в Соединенных Штатах, высокий уровень бездомности и «бесчисленное число ветеранов, которые спят прямо на тротуарах».

10 августа сообщалось, что Байден направил запрос в конгресс о направлении $13,1 млрд дополнительно в качестве оборонной помощи Украине.

До этого конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявляла, что правительство США во главе с лидером страны обязано прекратить тратить бюджетные средства на Украину.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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