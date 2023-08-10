Китай обвинил США в попытках создать плацдарм для кибератак на страну

МИД КНР заявил, что США стремятся использовать соседние с Китаем страны, чтобы осуществлять кибератаки на республику, передает ТАСС.

В заявлении министерства говорится, что Вашингтон распространяет ложную информацию о китайских хакерах. При этом «США завлекают и действуют угрозами в отношении соответствующих государств, в особенности соседних с Китаем стран, чтобы они согласились с боевым развертыванием американских кибервойск».

Учитывая, что США обладают самым передовым оборудованием в мире для совершения хакерских атак, они не только могут навредить сетевой безопасности соответствующих государств, но и при недостаточной степени их осведомленности превратить в передовую базу и плацдарм для атак американского правительства на Китай через интернет, считает МИД КНР.

Кроме того, там обвинили США в попытках использования соседей Китай для того, чтобы нанести ущерб интересам Пекина в области стратегической безопасности. Китая выступает против размещения Соединенными Штатами свои кибервойск «в близлежащих странах», добавило внешнеполитическое ведомство.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали электронную почту посла США в Китае Николаса Бернса и помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.