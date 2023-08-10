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Белый дом заявил, что время не на стороне Украины

Кирби сообщил, что время играет не на стороне Украины в контрнаступлении

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Alex Brandon/AP

США дали Украине все для контрнаступления, о чем она просила, но продвижение идет медленнее, чем хотелось. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби в интервью телеканалу CNN, передает РИА Новости.

Как заявил Кирби, США выполнили все заявки из «списка покупок» Киева и он получил все, что хотел для наступления. В настоящее время Вашингтон продолжает это делать и намерен продолжать готовить Вооруженные силы Украины для прорыва российский линий обороны, отметил он.

Он считает, что украинцы понимают, что «время не на их стороне», и с началом осени ВСУ будет сложнее маневрировать на местности, применять дроны и системы противовоздушной обороны.

По его словам, пока все движется не так быстро, как хотел бы украинский президент Владимир Зеленский, однако армия Украины добивается «некоторого прогресса».

Ранее советник главы Министерства обороны Украины Юрий Сак заявил, что ВСУ были вынуждены изменить тактику контрнаступления, из-за чего его сроки увеличиваются.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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