Китай обвинил США в нарушении обещаний по Тайваню

Власти Китая призывают США отозвать «Акт о выполнении первого этапа соглашения между США и Тайванем по торговой инициативе XXI века», подписанный 7 августа американским президентом Джо Байденом, сообщается на сайте МИД КНР. В ведомстве отметили, что этот закон нарушает обещания, данные Вашингтоном по характеру его контактов с Тайбэем.

«Действия американской стороны противоречат принципу «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, США нарушили обещание поддерживать с Тайванем только неофициальные контакты и послали неверный сигнал сепаратистам, выступающим за «независимость Тайваня», — говорится в сообщении.

В МИД КНР добавили, что Пекин призывает Вашингтон не только отказаться от спорного закона о торговле с Тайбэем, но и в целом поменять свой подход к Тайваню. В ведомстве подчеркнули, что США придерживаются неправильной политики в тайваньском вопросе.

«Призываем США немедленно изменить свой курс, отозвать так называемый законопроект, прекратить продвигать «инициативные» переговоры и перестать идти дальше по ложному пути», — заключили в МИД КНР.

Вопрос статуса Тайваня — один из самых болезненных для Пекина. Несмотря на то, что большинство государств мира придерживаются политики «одного Китая», с момента окончания войны в 1949 году Тайвань, или Китайская Республика — де-факто независимое государство. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, критикуя любые несанкционированные контакты с Тайбэем.

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