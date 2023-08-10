Президент Нигерии готов вести переговоры с мятежниками Нигера

Президент Нигерии Бола Тинубу заявил по итогам саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), что готов вести переговоры с лидерами мятежников в Нигере. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Мы продолжим контактировать с заинтересованными сторонами, в том числе с лидерами переворота, чтобы обеспечить возврат к демократии как можно скорее», — сказал глава государства.

До этого один из религиозных лидеров Нигерии, глава евангелической церкви Илайджа Айоделе заявил, что президенту США Джо Байдену не стоит вмешиваться в ситуацию в Нигере, где наблюдается попытка госпереворота. По его словам, возможная интервенция США в африканскую республику станет серьезной ошибкой.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. При этом Базума обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.