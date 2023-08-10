Суд не признал Эйдельштейна сыном Жириновского

В Москве Никулинский районный суд не признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

«Отказано в принятии», — говорится в сообщении суда.

Олег Эйдельштейн, считающий себя внебрачным сыном политика Жириновского, скончавшегося в апреле 2022 года, подал иск в суд, в котором просил установить факт отцовства.

Как писал Telegram-канал Baza, Эйдельштейн хотел претендовать на наследство Жириновского.

В ЛДПР отказались комментировать иск Эйдельштейна.

В феврале Тверской суд Москвы отправил Эйдельштейна под административный арест на 15 суток «за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что нейросеть «Жириновский» может получить партийный билет на ближайшем съезде партии.