Суд не признал Эйдельштейна сыном Жириновского

В Москве Никулинский районный суд не признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского. Информация об этом опубликована в картотеке суда.
«Отказано в принятии», — говорится в сообщении суда.
Олег Эйдельштейн, считающий себя внебрачным сыном политика Жириновского, скончавшегося в апреле 2022 года, подал иск в суд, в котором просил установить факт отцовства.
Как писал Telegram-канал Baza, Эйдельштейн хотел претендовать на наследство Жириновского.
В ЛДПР отказались комментировать иск Эйдельштейна.
В феврале Тверской суд Москвы отправил Эйдельштейна под административный арест на 15 суток «за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».
Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что нейросеть «Жириновский» может получить партийный билет на ближайшем съезде партии.