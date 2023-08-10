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Состояние Михаила Саакашвили ухудшилось

Аппарат омбудсмена Грузии: состояние Саакашвили ухудшается из-за голодовки

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Irakli Gedenidze/Reuters

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из-за объявленной им голодовки продолжает ухудшаться. Об этом сообщается на сайте аппарата омбудсмена Грузии.

Отмечается, что группа специалистов, приглашенных Народным защитником Грузии (омбудсменом), изучила и проанализировала документы, предоставленные клиникой «Вивамед», где находится Саакашвили, относительно управления здоровьем политика и представила свою оценку.

У экс-президента Грузии выявили снижение лейкоцитов в крови, предположительно, это связано с проблемами костного мозга. При этом специалисты отметили, что у них нет жалоб относительно процесса лечения пациента. Тем не менее у Саакашвили сохраняется постепенная медленная динамика в сторону ухудшения здоровья.

В аппарате омбудсмена Грузии заверили, что лечение экс-президента продолжится.

Саакашвили вернулся в Грузию в 2021 году, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. Экс-президент страны был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии его здоровье серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен в больницу, врачи оценили его состояние как тяжелое.

Ранее Саакашвили не смог принять участие в заседании суда из-за ухудшения здоровья.

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