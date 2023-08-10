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В Швеции назвали страну целью исламистов из-за сожжений Корана

В полиции Швеции заявили о росте террористической угрозы из-за сожжений Корана

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Global Look Press

Швеция сталкивается с ростом террористической угрозы наравне с Данией и Нидерландами, заявил руководитель подразделения по борьбе с терроризмом шведского национального оперативного отдела полиции Магнус Шеберг, передает ТАСС. По его словам, речь идет об исламистских группировках.

«Есть сообщения и коммюнике от большинства террористических групп, которые в настоящее время упоминают Швецию вместе с Данией и Нидерландами в заявлениях. Это делает угрозу более ощутимой <…> Мы знаем, что нам нужно делать, и у нас есть значительно лучшие возможности сделать это сегодня, чем раньше. Но никто из нас не может гарантировать, что нападения не будет», — отметил Шеберг.

Он добавил, что повышенное внимание террористов наблюдается из-за акций против Корана в королевстве. Шеберг подчеркнул, что на данный момент в Швеции действует третий уровень террористической угрозы.

28 июня в Швеции прошла акция по сожжению Корана, которая запустила цепочку протестов и осуждения со стороны исламских государств. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции. Проведение подобной акции во время одного из главных религиозных праздников в исламе — Курбан-Байрама — вызвало резкое осуждение. Более того, в Ираке и Иране она спровоцировала протесты около посольств Швеции, в Багдаде к концу июля демонстрации переросли в попытку штурма здания дипмиссии королевства. Несмотря на это в королевстве вновь сожгли Коран и уже дважды — сначала 31 июля, а затем 4 августа.

Ранее арабские страны предостерегли от роста исламофобии после сожжения Корана в Европе.

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