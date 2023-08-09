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Президент Пакистана согласился на досрочный роспуск Национального собрания

Президент Пакистана Алви согласился на досрочный роспуск Национального собрания

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Global Look Press

Президент Пакистана Ариф Алви дал согласие на досрочный роспуск Национального собрания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, опубликовав документ в социальной сети X (бывшая соцсеть Twitter).

«Запрос премьер-министра, содержащийся в шестом пункте прошения, одобрен», — говорится в документе.

Ранее телеканал Geo сообщал, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф инициировал процедуру роспуска Национального собрания страны, направив на утверждение президенту Арифу Алви соответствующее уведомление.

Нынешнее Национальное собрание — нижняя палата парламента — должно сложить полномочия 12 августа. Согласно конституции страны, в течение 90 дней должны быть проведены выборы.

До этого партия бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана Техрик-и-Инсаф призвала жителей к мирным протестам по всей стране после приговора ее лидеру по делу о мошенничестве.

5 августе бывшего премьера Пакистана приговорили к трем годам тюрьмы. Суд Исламабада признал председателя Хана виновным в «коррупционных действиях» по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Экс-премьеру было предъявлено обвинение по этому делу 10 мая после того, как Избирательная комиссия Пакистана возбудила против него уголовное дело.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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