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Канада внесла в санкционный список по Белоруссии 9 физических и 7 юридических лиц

Канада ввела санкции против 9 физлиц и и 7 компаний из Белоруссии, включая МО

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Global Look Press

Власти Канады внесли в список санкций девять физических и семь юридических лиц из Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление канадского МИД.

Из документа следует, что о введении санкций объявила глава министерства Мелани Жоли. Также утверждается, что ограничения вводятся из-за продолжающихся нарушений прав человека в Белоруссии, а также в связи с поддержкой российской специальной военной операции на Украине.

В частности, в санкционный список включены начальник управления профилактики МВД Олег Каразей, председатель Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт, а также Алексей Талай, Алена Литвина, Владимир Караник, Александр Кривец, Анна Пушкарева, Сергей и Ольга Шейман.

Ограничения также распространили на Министерство обороны Белоруссии, Внутренние войска МВД Белоруссии, ООО «Оборонные Инициативы», холдинг «БелОМО»,ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», компанию ATE — Engineering, а также Благотворительный фонд Алексея Талая.

9 августа Соединенные Штаты ввели запрет на выдачу виз в отношении 101 белорусского чиновника и связанных с ними лиц.

Ранее в Британии рассказали о недовольстве санкциями против России.

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