Президент Сирии Башар Асад заявил, что поддержка России и Ирана оказала важное влияние на способность страны выстоять в кризисе. Об этом сообщает Sky News Arabia.

«Поддержка наших друзей (из Ирана и России. — «Газета.Ru») оказала важное влияние на то, что Сирия выстояла», — сказал сирийский президент.

До этого замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что Россия не допустит провокаций со сторон боевиков в отношении российских военнослужащих в Сирии.

По словам контр-адмирала, боевики увеличивают производство беспилотников и огневых средств в Идлибской зоне деэскалации. На линии соприкосновения также выросло число полетов беспилотных летательных аппаратов.

Также заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что за 2023 год в небе над этой арабской республикой авиация коалиции во главе с США допустила 23 опасных сближения с самолетами ВКС России.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.