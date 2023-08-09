Советник отстраненного президента Нигера выступил против любого военного вмешательства

Советник отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума Антинекар Аль-Хасан выступил против любого военного вмешательства в страну. Об этом он заявил РИА Новости.

«Мы против, мы против внешнего военного вмешательства. И даже внутреннего, мы против любого военного вмешательства против Нигера», — заявил он.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

9 августа мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.