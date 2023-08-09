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Посол Украины сравнил отношения России и КНР с браком по расчету

Украинский посол Рябикин назвал сотрудничество Москвы и Пекина браком по расчету

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Павел Рябикин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинский посол в Пекине Павел Рябикин заявил, что Россия постепенно превращается в «младшего партнера» Китая. Об этом он сказал в интервью «РБК-Украина».

Как заявил представитель Киева, Москва перестала быть только политическим партнером Пекина. Она также взяла на себя роль «источника ресурсов» для самой большой азиатской страны.

«Фактически отношения Москвы с Пекином являются «браком по расчету», в котором Россия превращается в китайский сырьевой придаток», — подчеркнул Рябикин.

При этом он добавил, что на фоне происходящего власти РФ забеспокоились из-за возможного вытеснения из «традиционных регионов влияния» в Центральной Азии. Также, по мнению посла, Москва встревожена «ползучей аннексией» нескольких своих регионов со стороны Китая. В первую очередь речь идет о Дальнем Востоке, Сибири и Забайкальском крае.

В конце Рябикин подчеркнул, что в свете текущей геополитической обстановки Киеву и Пекину «есть о чем говорить». Ключевой темой для обсуждения, по его словам, должно стать урегулирование конфликта в Донбассе. За ней идут стабилизация обстановки «в Европе и во всем мире» и экономическое сотрудничество. Однако министерство иностранных дел Китая пока никак не прокомментировало заявление украинского дипломата.

Между тем товарооборот между Москвой и Пекином с начала 2023 года увеличился на 36%. В денежном выражении этот показатель составил $134,1 млрд.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.

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