Байден сказал, что в ближайшее время посетит Вьетнам ради укрепления двухсторонних связей

Президент США Джо Байден заявил о намерении в ближайшее время посетить Вьетнам, так как в Ханое желают улучшения отношений с Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

По словам Байдена, он скоро поедет во Вьетнам, так как власти этой страны хотят изменить отношения с США и стать партнерами Вашингтона. Президент США отметил, что в мире сейчас происходят перемены, при этом имеется возможность для «разумных изменений динамики».

Байден заявил об этом во время выступления на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию, проходившем в городе Альбукерке, в Нью-Мексико.

Ранее министерство иностранных дел Вьетнама заявило о желании способствовать разрешению украинского конфликта. В Ханое заявили, что Вьетнам с особым вниманием следит за развитием конфликта на Украине. Власти страны выступают за решение вопроса мирным путем, за столом переговоров, основываясь на постулатах международного права. Вьетнам готов способствовать развитию диалога и поиску решений для скорейшего урегулирования ситуации.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.