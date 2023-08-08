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Президент Сербии рассказал, как Украина может лишиться всего

Вучич: Украина потеряет все, если признает независимость Косова

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Киев одномоментно лишится всего, если признает независимость Косова. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Украина является дружественной для Сербии страной, у государств никогда не было конфликтов или проблем. Президент выразил надежду, что их и не будет.

«Представьте, если Украина признает независимость Косова. В один день она потеряет все что было у нее в руках — уровень политического доверия, она в один день все потеряет», — заявил Вучич.

Он подчеркнул, что после подобных действий украинская сторона не сможет утверждать о том, что придерживается международного права. Вучич также выразил уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский не «выбросит этот козырь из рук».

До этого Вучич заявил, что премьер-министр частично признанной республики Косово Альбин Курти пытается спровоцировать Белград на вооруженный конфликт, но ему это не удастся.

Таким образом Вучич прокомментировал высказывание Курти о том, что посещение президентом Сербии матча «Црвены звезды» с «Фиорентиной» является сигналом к началу горячего конфликта в крае. На матче болельщики держали баннер с призывами «вернуть сербскую армию в Косово».

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

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