Президент Сербии рассказал, как Украина может лишиться всего

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Киев одномоментно лишится всего, если признает независимость Косова. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Украина является дружественной для Сербии страной, у государств никогда не было конфликтов или проблем. Президент выразил надежду, что их и не будет.

«Представьте, если Украина признает независимость Косова. В один день она потеряет все что было у нее в руках — уровень политического доверия, она в один день все потеряет», — заявил Вучич.

Он подчеркнул, что после подобных действий украинская сторона не сможет утверждать о том, что придерживается международного права. Вучич также выразил уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский не «выбросит этот козырь из рук».

До этого Вучич заявил, что премьер-министр частично признанной республики Косово Альбин Курти пытается спровоцировать Белград на вооруженный конфликт, но ему это не удастся.

Таким образом Вучич прокомментировал высказывание Курти о том, что посещение президентом Сербии матча «Црвены звезды» с «Фиорентиной» является сигналом к началу горячего конфликта в крае. На матче болельщики держали баннер с призывами «вернуть сербскую армию в Косово».

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.