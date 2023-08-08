Консультанты назвали причину неспособности Китая превзойти США

Старение и сокращение численности населения Китая несет масштабную угрозу для экономического роста страны и оказывает непосредственное влияние на его способность конкурировать с Соединенными Штатами и иными сильными экономиками. Об этом говорится в прогнозе американской консалтинговой фирмы Terry Group.

В публикации указывается, что в текущем году китайское население впервые за 60 лет начало сокращаться, и, по последним прогнозам ООН, к концу XI века число граждан КНР снизится вдвое. Помимо того, в Китае быстро растет процент пожилых людей, а доля лиц трудоспособного возраста, напротив, падает.

Согласно данным Terry Group, к началу XX века число экономически активных китайцев будет снижаться в среднем на 7 млн в год. В ООН предрекли, что к 2100 году численность трудоспособных китайцев сократится на три пятых.

Исследователи Terry Group отметили, что из-за этого аналитики исследовательской группы Capital Economics и Японского центра экономических исследований прогнозируют, что в будущем КНР не сможет превзойти США по размеру ВВП (валовый внутренний продукт).

До этого Пекин посоветовал Байдену сосредоточиться на США после слов о колоссальных проблемах в КНР.

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