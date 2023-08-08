Глава МО Франции отреагировал на обвинения в провале политики Парижа в Африке

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню отверг заявления ряда французских политиков о том, что политика Парижа в Африке провалилась. Об этом он написал в своем Twitter.

«В этом письме, лишенном конкретных предложений, по меньшей мере, можно было отдать должное тому, что было достигнуто нашей армией», — заявил министр.

По словам руководителя оборонного ведомства, он не может допустить, чтобы говорили, что антитеррористическая операция «Бархан» против исламистских группировок в африканском регионе Сахель была провалом.

«Наша армия постоянно отбрасывала назад террористические группировки в Сахеле, спасая тысячи жизней на месте и защищая французов от угрозы терактов на нашей территории», — отметил Лекорню.

Он также указал, что ошибочно называть эту операцию провалом. По мнению министра, «из нее можно извлечь политические уроки, как и при любом кризисе и при любой военной операции».

До этого сообщалось, что 94 французских сенатора, принадлежащие к разным политическим силам, направили президенту Франции Эммануэлю Макрону открытое письмо, в котором утверждается о провале государственной политики в Африке.

Они считают, что ряд африканских стран — Нигер, Мали, Центрально-Африканская Республика, Буркина-Фасо — отказались от политического, военного и экономического влияния Франции.

Сенаторы отметили, что на смену вчерашней Французской Африке приходит военная Российская Африка, экономическая Китайская Африка, а также дипломатическая Американская Африка.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.