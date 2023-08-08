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Нуланд в Нигере отказали во встрече с главой мятежников и свергнутым президентом

Нуланд в Нигере не дали встретиться с главой мятежников и свергнутым президентом

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Maxim Shemetov/Reuters

Заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд во время визита в Нигер не разрешили встретиться с задержанным президентом страны Мохамедом Базумом, а также с главой сформированного участниками переворота «Национального совета по защите отечества» генералом Абдурахманом Тчиани. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Госдепартамент.

«Мы попросили, до прибытия и в течение дня, предоставить нам возможность встретиться с президентом Базумом, чтобы напрямую узнать его точку зрения — мы говорили с ним по телефону, но мы его не видели — и это так и не было выполнено... Нам также не предоставили возможность встретиться с самопровозглашенным президентом Тчиани», — заявила Нуланд в ходе пресс-конференции.

По ее словам, Соединенные Штаты также попросили подтвердить, что с Базумом и его семьей все хорошо, но эта просьба тоже не была удовлетворена.

Ранее Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с лидерами захвативших власть мятежников, отстранивших от власти президента страны.

Нуланд провела встречи с назначенным начальником генштаба Вооруженных сил Нигера Муссой Салау Барму и его тремя ближайшими соратниками.

По данным CNN, заместитель американского госсекретаря провела двухчасовой диалог с военным командованием мятежников. Телеканал называет эти обсуждения «чрезвычайно откровенными и временами сложными».

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. При этом Базум обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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Переворот в Нигере
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