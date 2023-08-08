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В Китае понадеялись на саммит с участием РФ после встречи в Саудовской Аравии по Украине

Global Times: встреча в Джидде по Украине приведет к саммиту с участием РФ

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Saudi Press Agency/Reuters

Встреча в Джидде, в Саудовской Аравии, возможно, приведет к будущему саммиту с участием России. Об этом заявили китайские эксперты в интервью Global Times.

Доцент Ближневосточного колледжа Пекинского университета языка и культуры Ван Гуанюань назвал прошедшую встречу переходным мероприятием, связывающим прошлое и будущее.

По его словам, встреча в Джидде может проложить путь к следующей мирной конференции, в которой может участвовать Российская Федерация.

В свою очередь научный сотрудник Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ли Синган заявил, что прошедшие переговоры подтолкнут к созданию более масштабных международных миротворческих сил для урегулирования конфликта на Украине и позволит еще большему количеству стран принять в нем участие.

6 августа в Джидде, в Саудовской Аравии, завершились консультации по урегулированию российско-украинского конфликта. В Киеве назвали переговоры «шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал «разобраться» с тем, что происходило на встрече.

Сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что критика президентом Украины Владимиром Зеленским президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы свидетельствует о провале миссии украинской делегации на встрече в Саудовской Аравии.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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