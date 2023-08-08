Медведев заявил, что у России достаточно сил для решения задач спецоперации

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что у России «достаточно сил, чтобы решить задачи специальной военной операции».

По его мнению, 15 лет назад Россия «решительно ответила на подлую атаку на Цхинвал, дала жесткий отпор агрессору». Медведев отметил, что, как и в 2008 году, Россия «добьется мира на своих условиях».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил Украине новыми ударами после атаки на российский танкер «Сиг» в Керченском проливе.

По его словам, украинские власти понимают только жестокость и силу. Медведев отметил, если Украина намерена устроить экологическую катастрофу в Черном море, она должна получить ее по той части, которая в ближайшее время перейдет Польше.

В ночь на 5 августа в районе Керченского пролива морской дрон атаковал российский танкер «Сиг».

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.