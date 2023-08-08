Французские сенаторы заявили о провале военных и дипломатических усилий Парижа в Африке

94 французских сенатора, принадлежащие к разным политическим силам, направили президенту Франции Эммануэлю Макрону открытое письмо, в котором утверждается о провале государственной политики в Африке, сообщает газета Figaro.

Авторами письма являются первый вице-председатель сената по международным отношениям Роже Каручи, глава фракции «Республиканцы» в сенате Брюно Ретайо и председатель сенатского комитета по иностранным делам и обороне Кристиан Камбон.

По мнению сенаторов, ряд африканских стран — Нигер, Мали, Центрально-Африканская Республика, Буркина-Фасо — отказались от политического, военного и экономического влияния Франции.

Парламентарии подчеркнули, что и в странах, считающихся близкими к Франции, таких как Кот-д'Ивуар и Сенегал, проходят массовые антифранцузские акции. Кроме того, Париж имеет сложные отношения с Алжиром, Марокко и Тунисом.

Сенаторы отметили, что на смену вчерашней Французской Африке приходит военная Российская Африка, экономическая Китайская Африка, а также дипломатическая Американская Африка.

Парламентарии высказали мнение о необходимости пересмотра французского видения Африки и ее связей с Францией. На их взгляд, вероятно, пришло время, когда африканские страны все больше оспаривают роль Франции и ее присутствие на континенте.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что военная интервенция является вполне реальным сценарием для Нигера, где наблюдается попытка государственного переворота.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.