В Молдавии назвали число покинувших страну в течение года жителей

Молдавию за последний год покинули около 100 тысяч человек. Об этом заявил в интервью газете «Известия» глава делегации Молдавии в Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ Адриан Лебединский.

«Люди убегают из страны — за последний год порядка 100 тыс. человек уехали», — сказал он, отметив, что для Молдавии это очень много.

По его словам, это происходит по экономическим причинам. Депутат подчеркнул, что рост цен на энергоносители привел к тому, что многие конкурентоспособные компании закрылись.

При этом он рассказал, что власти Молдавии пытаются готовить законы, чтобы облегчить нахождение иностранцев на территории страны, в том числе для рабочей силы, однако эти меры, по его мнению, будут неэффективны, «пока энергетика будет дорогой».

Ранее глава молдавского МИД Нику Попеску заявлял, что власти Молдавии рассчитывают добиться существенного прогресса по пути евроинтеграции республики в 2023 году.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.