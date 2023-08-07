Президент ЮАР пригласил на саммит БРИКС лидеров 67 стран

Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил на саммит БРИКС лидеров 67 стран и 20 представителей организаций, сообщает Reuters со ссылкой на МИД страны.

По данным ведомства, 34 страны подтвердили участие.

Ранее советник президента африканской республики по кибербезопасности Джозеф Пу заявил, что власти ЮАР с позитивом относятся к предстоящему саммиту БРИКС, который должен пройти в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Он добавил, что в настоящее время в мире идут важные изменения. Пу подчеркнул, что наблюдается настоящая «борьба за выживание».

БРИКС официально включает в себя пять постоянных членов — Бразилия, Китай, Россия, Индия, ЮАР. Кандидатами на вступление в организацию в настоящее время являются Аргентина, Алжир и Иран. По словам представителей БРИКС, желание присоединиться к группе изъявили еще множество государств, в том числе Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.