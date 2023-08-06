Совместного заявления по итогам переговоров по Украине в Саудовской Аравии не будет

Участники переговоров по украинскому конфликту в городе Джидда Саудовской Аравии не будут делать совместное заявления по итогам встречи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Евросоюза.

По информации агентства, после встречи будет представлен план дальнейших переговоров с рабочими группами для обсуждения таких вопросов, как глобальная продовольственная безопасность, ядерная безопасность и освобождение заключенных.

По словам представителя ЕС, переговоры можно оценивать положительно. Он добавил, что достигнуто соглашение о том, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в основе любого мирного урегулирования.

Ранее газета Bild писала, что на переговорах по конфликту на Украине в Джидде обсуждался еще один возможный мирный план. Частью плана является целостность Украины, прекращение огня, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.