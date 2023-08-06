Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Японские политики упомянули Россию на траурном мероприятии в Хиросиме

Премьер Японии Кисида обвинил Россию в угрозе ядерной войной

close
100%
Pool Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида обвинил Россию в угрозе ядерной войной, выступая на траурном мероприятии в Хиросиме, сообщает РИА Новости.

«Сейчас из-за углубления раскола в международном сообществе в отношении сокращения ядерного оружия и из-за того, что Россия угрожает ядерным оружием, путь к этому (миру без ядерного оружия) становится все более сложным», — утверждает Кисида.

Губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки также упомянул Россию в своем выступлении, утверждая, что боевые действия на Украине начались якобы из-за того, что у России есть ядерное оружие.

Ни Кисида, ни Юдзаки, ни мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в своих выступлениях ни разу не упомянули единственную страну, которая использовала ядерное оружие дважды, нанеся удары по японским городам Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года, — Соединенные Штаты Америки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в речи, посвященной ядерной бомбардировке Хиросимы, также не упомянул Соединенные Штаты.

Ранее постоянная пятерка СБ ООН обсудила сокращение стратегических рисков.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях