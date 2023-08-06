Японские политики упомянули Россию на траурном мероприятии в Хиросиме

Премьер-министр Японии Фумио Кисида обвинил Россию в угрозе ядерной войной, выступая на траурном мероприятии в Хиросиме, сообщает РИА Новости.

«Сейчас из-за углубления раскола в международном сообществе в отношении сокращения ядерного оружия и из-за того, что Россия угрожает ядерным оружием, путь к этому (миру без ядерного оружия) становится все более сложным», — утверждает Кисида.

Губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки также упомянул Россию в своем выступлении, утверждая, что боевые действия на Украине начались якобы из-за того, что у России есть ядерное оружие.

Ни Кисида, ни Юдзаки, ни мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в своих выступлениях ни разу не упомянули единственную страну, которая использовала ядерное оружие дважды, нанеся удары по японским городам Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года, — Соединенные Штаты Америки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в речи, посвященной ядерной бомбардировке Хиросимы, также не упомянул Соединенные Штаты.

Ранее постоянная пятерка СБ ООН обсудила сокращение стратегических рисков.