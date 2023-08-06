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Шварценеггер объяснил, почему хотел бы избираться в президенты США

Шварценеггер объяснил желание выдвигаться в президенты США призывом к единству

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Shutterstock

Актер, политик и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в интервью Financial Times объяснил свои слова о выдвижении в президенты вопреки Конституции США призывом к единству.

Он пояснил, что его слова о желании стать американским президентом являлись обращением к гражданам США с призывом объединиться.

«Мое послание заключается в том, что мы должны объединиться как страна», — заявил политик.

Он добавил, что если американцы хотят видеть Соединенные Штаты мировым лидером, то им необходимо «играть сообща».

16 июня Шварценеггер заявил, что хотел бы баллотироваться на пост президента США в следующем году, если бы был гражданином страны по рождению.

Действующий президент Джо Байден объявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Ранее церемонию главной телевизионной премии «Эмми» отменили на неопределенное время.

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