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Бывший американский разведчик назвал Украину «выгребной ямой»

Экс-разведчик Риттер назвал Украину «выгребной ямой» из-за поддержки США

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Rich Schultz/AP

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom, говоря о помощи США, сравнил Украину с выгребной ямой.

Этими словами Риттер ответил на слова бывшего главы ЦРУ генерала Дэвида Петреуса. Также экс-разведчик обвинил генерала во лжи американскому народу.

Риттер уверен, что Петреус многократно лгал об Ираке и об Афганистане, чем вводил конгресс США в заблуждение, чтобы получать поддержку военных кампаний. По мнению экс-разведчика, сейчас генерал лжет насчет Украины по поручению американских властей.

«Им нужно, чтобы Вы лгали американскому народу, чтобы они не задавались вопросом, почему мы продолжаем выбрасывать миллиарды долларов американских налогоплательщиков на ветер в эту выгребную яму, которой является Украина», — заявил Риттер.

До этого бывший разведчик в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty заявил, что российские войска способны взять под контроль Одессу, уничтожив украинские Вооруженные силы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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