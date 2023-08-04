В госслужбе Украины по ЧС ожидаются изменения после арестов по делу об авиакатастрофе

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко написал в своем Telegram-канале о грядущих изменениях в государственной службе по ЧС после внутренних проверок, передает РИА Новости.

«Относительно ГСЧС. В ближайшее время обнародуем результаты внутренних проверок. Будут изменения», — написал он.

18 января рядом с детским садом и жилыми домами в городе Бровары Киевской области разбился вертолет. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД Украины: глава ведомства Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.

В марте глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что руководящий состав ведомства для поездок пока будет использовать только автомобили и железнодорожный транспорт после катастрофы вертолета в Броварах.

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что причиной крушения вертолета в Броварах стали ошибочные действия пилота воздушного судна.

Ранее на Украине предложили новые изменения скульптуры «Родина-мать».