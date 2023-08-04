Дочь депутата Журавлева заявила, что живет в Воронеже в разводе, а не в Австрии с мужем

Дочь депутата Госдумы Алексея Журавлева Надежда заявила «Газете.Ru», что она не живет в Австрии с мужем, а полностью поддерживает позицию отца и «разрывается между Москвой и Воронежем». По словам Надежды, у нее никогда не было другого гражданства, кроме российского.

«И у меня, и у ребенка – только российское гражданство и никогда не было другого. Живу и работаю я тоже в России, разрываясь между Воронежем, где родилась, и Москвой, где в Госдуме работает мой отец. Сына назвала в честь папы – Алексей – и сейчас он, пусть и маленький, но уже самостоятельно отдыхает в отечественном лагере патриотической направленности. С отцовскими политическими взглядами всегда была согласна и поддерживаю каждое сказанное им слово», — сказала она.

Надежда отметила, что развелась с супругом из-за расхождений в политических взглядах.

«Причиной изначальных разногласий с моим бывшим мужем была позиция по Донбассу. С 2017 я с этим человеком не общаюсь и впредь не собираюсь это делать. Более того, сейчас идут судебные процессы по лишению его родительских прав. На опубликованных фото – не я, и то, что мой бывший муж публикует сейчас в соцсетях, не имеет ко мне ни малейшего отношения. К тому же, насколько мне известно, его нынешняя супруга – с Украины, и, вероятно, именно это каким-то образом влияет и на его мировоззрение», — отметила дочь депутата.

В пятницу, 4 августа, издание Baza опубликовало информацию о том, что дочь депутата Госдумы Алексея Журавлева, известного антизападными высказываниями, переехала в Европу. По данным Baza, девушка живет в Австрии с мужем и носит фамилию Латшенбергер, а в ее новой семье «негативно относятся к политике России».

Сам Журавлев заявил «Газете.Ru», что все «инсинуации» вокруг биографии его дочери – «просто грязная игра», которая не сможет их рассорить.

Ранее депутат Журавлев предложил лишать маткапитала россиянок, рожавших не в РФ ради гражданства.